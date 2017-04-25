Survivor'dan Sonra Oyunculuğa Adım Atan Nagihan, Evde Kalmış Kızı Oynuyor

Eşinden boşanan Survivor'un geçen seneki hırslı yarışmacısı Nagihan Karadere, Tekirdağ'a geldiği film çekimlerinde evde kalmış kız' rolünü oynuyor. Özel hayatıyla ilgili açıklamada bulunan Nagihan, "Kafam rahat huzurum yerinde, şu an için bir sıkıntım yok herhangi bir kimseden bir beklentim de yok. Şuan için çok mutluyum" dedi.

"EVDE KALMIŞ KIZI CANLANDIRIYORUM"

Gazetecilere açıklamada bulunan Nagihan, "Ah be İstanbul filmindeki karakterim, Nagihan Karakteri evde kalmış bir kızı canlandırıyorum. Yıldırım aşkına tutuluyorum. Daha sonrasındaki değişimim söz konusu. Şu an çok bakımsızım ve korkulacak bir tipteyim. Burada yüksekten atlayacağım. Tabi ki halat eşliğinde atlayacağım. Son derece heyecanlıyım çünkü daha önce böyle bir tecrübem olmadı. Sporculuk geçmişim var ama burada sporculuk sökmeyecek" dedi.