Eşi ve Kızını Almaya Giderken Kazada Öldü

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada elektrik ustası 43 yaşındaki Hüseyin Metin yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı.



Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Manavgat'a bağlı Ahmetler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Elektrik ustası olan ve Serik'ten Akseki'de ailesinin yanına ziyarete giden eşi Sabure ile kızı Feride'yi almak için yola çıkan Hüseyin Metin'in kullandığı 07 RM 182 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen U.P.'nin kullandığı 24 EN 756 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada kamyonet sürücüsü Hüseyin Metin olay yerinde yaşamını yitirirken araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ana Bedel ile diğer aracın sürücüsü U.P. ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



- Antalya