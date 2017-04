Eshot'ta "Güneş Enerjisi" Devrimi

Türkiye'nin en büyük tam elektrikli otobüs filosunu kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu araçlar için gerekli elektriği de ESHOT'un Buca'daki atölye binalarının çatısına kurduğu 10 bin metrekarelik güneş enerjisi santraliyle karşılayacak.



Hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla yerel yönetimler arasında özel bir yere sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda da "yeşil devrime" imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi, çevreci gemiler ve tramvay, metro, banliyö gibi raylı sistem projeleriyle başlattığı karbon salımını düşürme yönündeki adımlara elektrikli otobüslerle birlikte yeni bir boyut kazandırdı. Hizmete alınan 20 adet Türkiye'nin toplu ulaşımda hizmet veren en büyük "tam elektrikli" otobüs filosu, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün kendi ürettiği elektrikle çalışacak. Bu hedef doğrultusunda ESHOT'un Buca'daki atölye binalarının çatılarınd a toplam 10 bin m2'lik alanda güneş enerjisi santrali kuruluyor. 3 bin 680 adet fotovoltaik panelden oluşan güneş enerjisi santrali, yıllık yaklaşık 1.38 MW elektrik enerjisi üretecek. Santralde üretilen bu enerji, çevre dostu tam elektrikli otobüslerin şarj edilmesinde kullanılacak. Böylelikle yıllık 5 bin tonluk karbon salımının önüne geçilecek.



"İzmir sözünü tutuyor"



Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan ve temel amacı karbondioksit gazı azaltılmış ve küresel ısınmayla savaşan bir dünya için yenilenebilir ve temiz kaynakların kullanımını özendirmek ve desteklemek olan Başkanlar Sözleşmesi'ne (Covenant of Mayors- CoM) 2015 yılında taraf olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşme gereği yereldeki tüm paydaşlarla birlikte 2020 yılına kadar sera gazı salımını en az yüzde 20 azaltmayı taahhüt etmişti. İzmir'in yerel yönetimi, elektrikli otobüslerin sayısının artması ve raylı sistem yatırımlarıyla birlikte fosil yakıt kullanımına bağlı karbon salımının önemli ölçüde azalmasını öngörüyor. Ayrıca bütçede ciddi bir pa y alan yakıt, bakım, onarım ve işletme giderlerinin de güneş enerjisi santralinin hayata geçmesiyle büyük oranda düşürülmesi sağlanacak. - İZMİR