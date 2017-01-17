Eshab-ı Kehf, 2017 Emitt Fuarında Tanıtılacak

Afşin Belediyesi, bu yıl 21.'si düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Eshab-ı Kehf Külliyesini tanıtacak.



Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı açıklamada, 70'ten fazla ülkenin ve hemen hemen tüm illerin katıldığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Kahramanmaraş'ın ve Afşin'in göz nuru olan Eshab-ı Kehf'i en iyi şekilde tanıtmak istediklerini belirtti.



Eshab-ı Kehf'in, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alması için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Güven, "Bu tür fuarlara katılmamızın yegane sebebi göz nurumuz olan manevi mirasımız olan Eshab-ı Kehf'i tanıtmak. Yerli ve yabancı turizmcilere, turistlere, gezi severlere Eshab-ı Kehf'i en iyi şekilde tanıtma amacındayız." dedi.



Afşin'deki Ashab-ı Kehf Külliyesi'nin, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde geçen "yedi uyurlar"ın bulunduğu gerçek yer olduğuna ilişkin tescilin yapıldığını hatırlatan Güven, şunları kaydetti:



"Külliyenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla önemli bir aşama geçtik. Bundan sonra burasının bütün nesillere bir dünya mirası olarak bırakılmasını hedefliyoruz. UNESCO Kalıcı Listesi'ne alınması noktasında müracaatlarımız var. Eshab-ı Kehf kalıcı listede yer aldığında turizm anlamında da elimizi çok rahatlatacak. Bizim amacımız, bu tür organizasyonlarda Eshab-ı Kehf'i tanıtmak. 2016 yılında 20'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Afşin'imizi temsil ederek Eshab-ı Kehf temalı 90 metre kare alana oluşturulmuş stantta fuar ziyaretçileri ile buluştuk. Aynı zamanda EMİTT 2016'da bölgenin havasını yansıtan en iyi stant ödülüne layık görüldük."