Esed, Muhalif Bölgelerde Eğitimi Hedef Aldı' (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



El Bağse okul binası ve sınıflarındaki bombardıman izleri

Özgür Halep Üniversitesi fakülte binasındaki bombardıman izleri

Bombardıman sebebiyle çöken tavanlar ve kullanılmaz hale gelen sınıflar

Eğitim Koordinasyon Merkezi Müdürü Halid el-Mahmud ile röportaj

Özgür Halep Üniversitesi Fakülteler Topluluğu Sorumlusu Halid Daif ile röportaj



Suriye'deki savaşta Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, 2016'da en fazla hedef aldığı kurumların başında okullar geldi. İdlib'in Maaret en-Numan ilçesinde saldırılarda yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilebilen okullarda 90 öğrenciye bir derslik düşüyor.



Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, 6'ncı yılındaki iç savaşta Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinde ilk ve ortaokullar ile üniversiteleri sıklıkla hedef aldı. Maaret en-Numan ilçesine bağlı onlarca okul, hava saldırılarında ciddi hasar alarak hizmet dışı kaldı.



İlçedeki okulların ihtiyaçları ve koordinasyonları ile ilgilenen Eğitim Koordinasyon Merkezi de Kasım 2016'daki hava saldırılarında kullanılamaz hale geldi. Merkeze bağlı 250'ye yakın eğitim kurumu bulunuyor. İlçede ayrıca Özgür Halep Üniversitesine bağlı fakülteler de mevcut.



Eğitim Koordinasyon Merkezi Müdürü Halid el-Mahmud, konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırılar sonucu okullarımız kapanıyor. Okullarımız yeniden hazır hale getirildikten hemen sonra bir kez daha hedef alınıyor. Böylelikle rejim, bölgemizdeki eğitim altyapısını yerle bir ederek eğitimi sadece kendisinin verebileceği mesajını veriyor. Rejim, Suriye'de eğitim için Birleşmiş Milletlerden (BM) tahsis edilen paraya da el koymak istiyor." dedi.



Özgür Halep Üniversitesi Fakülteler Topluluğu Sorumlusu Halid Daif da ilk ve ortaöğretim kurumlarından sonra Eğitim Fakültesinin de hedef alındığını söyledi.



Daif, şöyle devam etti:



"Şu an Eğitim Fakültesi binasındayız. Fakülte, içinde Arap dili bölümü, ilahiyat bölümü, sağlık enstitüsü bölümlerini barındırıyordu. Rejim sistematik şekilde eğitim altyapısını çökertmeye çalışarak eğitim sektörünü ve olanaklarımızı yerle bir etmek istiyor."