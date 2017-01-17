Mehmetçik Odun Kıran Ninenin Yardımına Koştu, O Anlar Kamerada

Erzurum merkez Aziziye ilçesine bağlı IIıca mahallesinde oturan Raime Nine evinin önünde odun kırarken yardımına Mehmetçik koştu.

ASKERİ ARACI DURDURDULAR, NİNENİN YANINA KOŞTULAR

Ilıca Mahallesinde 4 katlı binanın üçüncü katında oturan Raime Nine, leğene doldurup apartmanın girişine indirdiği odunları tek tek kırmaya başladı. O sırada yoldan geçen askeri bir araç durdu ve içinden inen iki Mehmetçik ninenin yanına gitti. Yaşlı kadının elinden keseri alıp odunları kıran ve evinin önüne kadar taşıyan Mehmetçikler daha sonra yaşlı kadının elinden öperek araçlarına binip gittiler.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Askerlere dua eden Raime Ninenin bu görüntülerini, karşı apartmanda oturan komşuları tarafından cep telefonuyla çekilerek Doğan Haber Ajansı'na verildi.