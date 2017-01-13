Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu

Erzurum'da gümrük kaçağı 845 cep telefonu, 3 bin 360 paket sigara ve 615 muhtelif cep telefonu malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarı çalışması sonucu, Van'dan İstanbul'a giden bir araçta gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.



Söz konusu araçta yapılan aramada 845 cep telefonu, 3 bin 360 paket sigara ve 615 muhtelif cep telefonu malzemesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.