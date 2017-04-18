Erzurum'da Fetö Davası

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı yurtta çalışan ve Hınıs ilçesinin "kilit adamı" olduğu iddia edilen Emrullah Bingöl'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bingöl ile avukatı katıldı.



Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Bingöl, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.



Bir dönem yapıya ait evlerde kaldığını belirten Bingöl, "2013-2016 arasında bir dönem yurtta çalıştım. Sigortam 'yurt müdürü' olarak yatıyordu ama gece bekçisi gibi çalışıyordum." dedi.



Bingöl, ilçede faaliyet gösteren Hınıs Aktif Girişimci İşadamları Derneğinin (HAGİAD) ve Kasva Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin yurtta toplantılara geldiklerini ifade ederek, şunları anlattı:



"İsmail Uzun, Erzurum'daki yurtlardan sorumlu kişiydi. Erzurum'un ilçelerinden de Cengiz adlı biri sorumlu idi. Cengiz ve yanındakiler arada yurda gelir bilgisayarları kontrol ederdi. Bir ara bilgisayarlardan harddiskleri alıp gittikleri de oldu. Ben bunları başta polis olarak biliyordum. Sabri Çetinkaya yurttaki toplantılarda imamlık yapardı. Benim iki hattım vardı. Biri şahsi hattım, diğeri şirketin verdiği hat idi. İkisi de benim üzerimeydi. Dershane için kullanılan hatta Sabri ByLock programını indirdi. O esnada aynı zamanda VPN programını indirtti. Bu programla ilgili bana söylediğine göre internet bağlantısını yurt dışından alıyormuş."



Bank Asya'da hesabının, "maaşını alabilmek için" bulunduğunu söyleyen Bingöl, "Bana 'Gazete abonesi bulun' dediler. Yurtta kalan öğrenciler zaten aynı zamanda dershane öğrencisi idi. Onların da denemeye gidebilmek için gazete abonesi olması gerekiyordu. Bu yüzden ben onlara abone olmaları için birşey demedim. Sadece bir akrabamı abone yaptım. O da gazetenin verdiği denemelerden faydalanması içindi. Gizli tanığın ifade ettiği gibi Hınıs'ın 'kilit adamı' olduğum iddiasını kabul etmiyorum."



Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emrullah Bingöl'ün FETÖ/PDY ile bağlantılı Kasva Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin genel sekreteri ve bu derneğin kurucusu olduğu belirtiliyor. İddianamede, diğer kurucularla Sabri Çetinkaya'nın telkin ve tavsiyeleri sonucunda kurdukları yer alıyor.



Bingöl'ün aynı zamanda, Özel Ufuk Nil ve Yurt İşletmelerinin müdürü olduğunun anlatıldığı iddianamede, sanığın Hınıs ilçesinde ücretli öğretmenlik yaptığı, örgütün eğitim biriminde yer aldığı kaydediliyor.



İddianamede, Bingöl'ün yurtta belletmenlik yaptığı, sohbetler düzenlendiği, örgüt lideri Fethullah Gülen'e sempati duyduğu, hakkında tefrik kararı verilen şüpheli Sabri Çetinkaya'nın emir ve talimatları doğrultusunda davrandığı, onun emirleri doğrultusunda sohbetlere katıldığı, Sızıntı dergisine ve Zaman gazetesine abone olduğu belirtiliyor.



Bingöl'ün, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı olduğunun aktarıldığı iddianamede, FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarından Bank Asya Katılım Bankası'nda hesabının bulunduğu, üniversitede okurken örgüte ait evde kaldığı anlatılıyor.



İddianamede sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.