Erzincan Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Erzincan merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturmayı yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen hafta FETÖ'nün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye götürülerek Erzincan Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlılar, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, zanlılardan 2'sinin tutuklanmasına, 17'sinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.