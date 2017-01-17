Erzincan'dan Haleplilere 33 Tır Yardım

Erzincan Valiliği tarafından başlatılan "Ensar Şehir Erzincan'dan Suriye-Halep'e Gönül Köprüsü" kampanyası kapsamında toplanan 33 tır yardım malzemesi yola çıktı.



Erzincan Valiliği tarafından başlatılan ve Türk Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi tarafından koordine edilen, kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumların da destek verdiği kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerinin Suriye'ye gönderilmesi için eski otobüs terminalinde tören düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yardıma katkı verenlere teşekkür etti.



Vali Arslantaş, "15 gün önce yola çıktık. Elimizde bir paket makarnamız bile yoktu. Erzincan bütün Müslümanların Kur'an'ın ifadesiyle kardeş olduğu hükmünü, ensar ruhunu, yardımlaşmayı, hayırseverliği ve paylaşmayı bu tırlarla tecessüm ettirmiştir. Tırlarımızı Kilis Valimizle görüştüm, sınırın hemen güneyinde, Suriye tarafında teröristlerden arındırılmış bölgeye sığınan Halepli kardeşlerimize gönderiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise yardım kampanyaları için belirledikleri hedefin üzerine çıktıklarına işaret etti.



Başsoy, "Allah'a hamdolsun. Biz Erzincanız, biz Türkiye'yiz, biz iyi gün dostu değiliz, biz kara gün dostuyuz. Biz kardeşiz. Biz Erzincanız, biz Alevi'si ile Sünni'si ile Kürt'ü ile Türk'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile etle tırnak gibiyiz. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler boşuna heveslenmesinler. Biz Anadolu topraklarını asırlarca nasıl muhafaza ettiysek, bundan sonra da muhafaza edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından insani yardımları taşıyan 33 tır, tekbirler ve dualar eşliğinde uğurlandı.



Törene, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.