Erzincan'dan Avrupa'ya Makine İhracatı

KEMAL ÖZDEMİR - Makine mühendisi baba-oğul, atölyelerinde istihdam ettikleri 2 kişiyle üretimini gerçekleştirdikleri pres makinelerini, başta Almanya olmak üzere sanayide söz sahibi 8 Avrupa ülkesine ihraç ediyor.





İşletme sahiplerinden Levent İpek (35) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü 2007 yılında bitirdikten sonra Erzincan'da babasına ait atölyede çalışmaya başladı.



İpek, Erzincan Sanayi Sitesinde "Doğu Makine" adıyla faaliyet gösteren işletmeleri için bir internet sitesi oluşturdu.



Ürettikleri makinelerin tanıtımını bu site üzerinden yaparak Avrupa'daki firmalarla iletişim kuran İpek, Avrupa standartlarında, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli hurda malzemeleri geri dönüşüme kazandıracak makine üretmeye başladı.



Erzincan Sanayi Sitesindeki atölyesinde oğlu Levent ile çalışan baba Fehmi İpek (66), AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite tahsilini makine mühendisliği alanında yaptığını ve 1974 yılından beri bu mesleği icra ettiğini söyledi.



Avrupa'ya 7 yıldır ihracat yaptıklarını anlatan İpek, şöyle konuştu:



"Az kar ile yetinip, çok kaliteli üretimler yapınca, ürettiklerimizi Avrupa'ya satma imkanı elde ettik. Özel siparişler üzerine bu makineleri üretmekteyiz. Avrupa'da özel üretim makinelerin fiyatları oldukça yüksek. Biz orada talep edilen ücretin neredeyse yarısına bu makineleri imal ettiğimiz için oradan müşteri bulabiliyoruz ve ürettiğimiz makinelerin satışını gerçekleştirebiliyoruz. Kullandığımız malzemeler Avrupa standartlarına uygun olduğu için kalite konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Böylelikle müşterilerimizin umduğu standartları tamamen karşılayabiliyoruz."



Erzincan'da makine üretmenin sanıldığı kadar kolay bir iş olmadığını belirten İpek, üretim için gereken malzemeleri Türkiye'nin farklı bölgelerinden temin ettiklerini söyledi. Malzeme üretimi ve nakliye konusunda bazen büyük sıkıntılara katlanmak durumunda kaldıklarıda ifade eden İpek, yaşadıkları sıkıntılara rağmen memlekete hizmet etmiş olmaktan gurur duyduğunu vurguladı. İpek, "Erzincan özelinde ülkemizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Yoksa bu şartlarda Erzincan'dan Avrupa'ya makine ihraç etmek çok kolay bir iş değil." diye konuştu



Üretimin yüzde 70'ini ihraç ediyorlar



Makine mühendisi Levent İpek ise atölyede ürettikleri makineleri 8 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.



Avrupa'ya makine satmak için (CE) sertifikasyonu gerektiğini, bu sertifikayı alabilmek için titiz bir çalışma ve ön araştırmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan İpek, şöyle konuştu:





"Ben geldikten sonra bir web sitesi kurduk ve yurt dışına açıldık. Daha önce ürettiğimiz metal geri dönüşüm makinelerin yanında pet, plastik, kağıt geri dönüşüm makineleri de üretmeye başladık. En son ürettiğimiz kağıt geri dönüşüm makinesi için İtalya'dan sipariş aldık ve ürettiğimiz bu makineyi oraya ihraç edeceğiz. İşletmemizde ürettiğimiz makinelerin yüzde 70'ini ihraç ediyoruz. Şu an 4 kişi ile imalat yapıyoruz. Bu tarz makineler yapmak yaklaşık 1–1,5 ay kadar sürebiliyor. Erzincan'da makine imalat sanayisi çok gelişmediği için bu alanda çalışan, kendini iyi yetiştirmiş eleman bulmakta da oldukça güçlük çekiyoruz."