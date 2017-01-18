Ertuğrul Sağlam: Katar'dan 2 Teklif Var, Değerlendireceğim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor anlaşma sağlayan ancak bugün iptal edildiği duyurulan 1.5 yıllık sözleşmeye ilişkin Ertuğrul Sağlam "Takımın düzenlenişiyle, yeniden oluşturmakla ilgili konularda uzlaşamadık. Bu konuda ortak noktaya gelebileceğimizi düşünmediğim için vazgeçtim." dedi.

"KATAR'DAN İKİ TEKLİF VAR"

Ajanspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre, Sağlam kendisine yeni tekliflerin olduğunu doğrulayarak, "Şimdi teklifler var. Bunlardan iki tanesi de Katar'dan. Olursa bu seçenekleri değerlendireceğim." açıklamasını yaptı.