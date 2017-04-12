Ertelenen Maç Gençlerbirliği'nin

Gaziantepspor ile Gençlerbirliği ligin 18. haftasında oynanması gereken ancak İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçta karşı karşıya geldi.



Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Gaziantepspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.



Serdar Gürler'in 70. dakikada kaydettiği golle 3 puanı kapan Ankara temsilcisi, puanını 36'ya yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep ekibi ise 22 puanda kaldı.



Gençlerbirliği ligde bir sonraki hafta Kayserispor'u konuk edecek. Gaziantepspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.