Ersan'lı Atlanta, Washington Karşısında 2-0 Geriye Düştü

NBA'de play-off çeyrek final ikinci maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, Verizon Center'da karşılaştığı Washington Wizards'a 109-10 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü. Ersan maçta 2 sayı, 4 ribaund üretti.



NBA'de play-off çeyrek final heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 110-81 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti. Warriors'ta Stephen Curry 19 sayı, 6 asist, Klay Thompson 16 sayı, 2 asist ve Draymond Green 6 sayı, 12 ribaund, 10 asist ile mücadele etti. Blazers'ta ise Maurice Harkless 15 sayı, 8 ribaund, Damian Lillard 12 sayı, 4 ribaund ile oynadı.



Westbrook'un 51 sayısı yetmedi



Houston Rockets, Toyota Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 115-111'lik skorla yenerek seriyi 2-0 taşıdı. Rockets'ta James Harden 35 sayı, 8 asist, Erci Gordon 22 sayı, 4 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Thumder'da ise Russell Westbrook'un 51 sayı, 13 asist ve 10 ribaundluk triple double performansı kazanmaya yetmedi.



Washington, seriyi 2'ye çıkardı



Washington Wizards, Verizon Center'da mücadele ettiği Atlanta Hawks'ı 109-10 yendi ve seride durumu 2-0 yaptı. Washington'da John Wall 32 sayı, 9 asist, Bradley Beal 31 sayı, 3 asistle oynayarak galibiyeti getirdi. Atlanta'da forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, 15 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 4 ribaund ile tamamlarken, takım arkadaşları; Paul Milsap 27 sayı, 10 ribaund, Dennis Schröder 23 sayı, 6 asist maçı tamamladı.



NBA'de çeyrek final heyecanı şu karşılaşmalar ile devam edecek:



02.00 Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers (0-2)



03.00 Milwaukee Bucks - Toronto Raptors (1-1)



04.30 Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs (2-0) - İSTANBUL