Erken gelen şampiyonluğu çifte telli ile kutladılar

AFJET Afyonspor lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Futbolcular ve taraftarlar şampiyonluğu sahada göbek atarak kutladı



AFYONKARAHİSAR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup maçında evinde karşılaştığı Adliyespor'u 4-1 mağlup eden AFJET Afyonspor, lig bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisine 9 puan fark atarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve taraftarlar erken gelen şampiyonluğu sahada çifte telli oynayarak kutladı.

Mor menekşeler bugün oynadıkları Adliyespor maçını 4-1 kazanarak şampiyonluğu erken kutladı. AFJET Afyonspor'un en yakın takipçisi Sakaryaspor ise kendi evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı. Aldığı galibiyet ile puanını 74'e yükselten AFJET Afyonspor, 65 puandaki Sakaryaspor'a 9 fark attı.

Adliyespor galibiyetinin ardından hakemin bitiş düdüğü ile birlikte statta çifte telli ve oyun havaları çalmaya başlayınca futbolcular orta sahada oluşturdukları dairede oynamaya başlayarak erken gelen şampiyonluğu kutladılar. Bir süre sonra futbolculara taraftarlarda eşlik ederken, sahaya inen seyirciler oyuncular ile birlikte göbek atarak kutlama yaptı.

Maçı izlemeye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise mikrofonu eline alarak futbolcuları tebrik etti. Diğer yandan müsabakanın ikinci yarısında stada gelen Bakan Eroğlu, memleketinin takımının attığı gollerde sevincini protokole sarılarak göstermesi ise dikaktlerden kaçmadı.

Çifte telli oynanarak yapılan kutlama yaklaşık 20 dakika sürdü. Buradaki kutlamanın ardından seyircilere kent merkezine kadar araç konvoyu yaptı.