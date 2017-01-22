Erkekler Hentbol Süper Ligi - Amasya Taşova Yibo: 33 - Antalyaspor: 31

Amasya Taşova YİBO Antrenörü Muhammet Bakır, Erkekler Hentbol Süper Lig'nde Antalyaspor karşısında aldıkları 33-31'lik galibiyete ilişkin, "Maç boyunca oyunda kalıp oyundan hiç düşmeden maçı kazandık. Hentbol adına güzel bir maç oldu." dedi.



Bakır, maçın ardından yaptığı açıklamada, bu maça çıkmadan önce uzun zamandır galip gelemediklerini hatırlattı.



Bu maç öncesi sakat oyuncularının da iyileşmesiyle iyi bir mücadele ortaya koyacaklarına inandıklarını ifade eden Bakır, şunları kaydetti:



"İyi bir maç çıkartacağımızı antrenmanlarımızda hep söyledik. Bu maça iyi hazırlandık.Teknik ekibimiz ve sporcularımız hafta içi yaptığımız çalışmaları bu maçta sahaya yansıttı. Maç boyunca oyunda kalıp oyundan hiç düşmeden maçı kazandık. Hentbol adına güzel bir maç oldu. Rakibimizi de tebrik ediyorum. 60 dakika boyunca hentbol adına sahada güzel şeyler vardı. Galibiyetten dolayı takımımı yürekten tebrik ediyorum."



-Antalyaspor cephesi



Antalyaspor Antrenörü Okan Halay ise hakem yönetiminden şikayet etti.



Takımının oyunundan aslında memnun olduğunu ama hiç beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını dile getiren Halay, şunları söyledi:



"Bizim adımıza çok kötü bir mağlubiyet oldu ve hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Takımımın normal şartlardaki oyunundan memnunum. Biz burada sabaha kadar maç yapsak bu hakem çifti ile maç kazanmamız mümkün değildi. Aynı olan pozisyonları rakibimizin lehine bizim ise aleyhimize vermekle maçın kaderini çizdi. Maçın ilk yarısında yedi tane iki dakika cezası aldık. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz."