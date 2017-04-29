Ereğli'de Kadın Cinayeti Protestosu

KKTC'de kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş'un Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki yakınları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri protesto gösterisi düzenledi.



KKTC'nin Mağusa kentinde 18 Nisan 2017 tarihinde sokak ortasında eşi Özgür Okumuş tarafından bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Burcu Okumuş için yakınları ve STK temsilcileri tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde protesto gösterisi yapıldı. Eşi tarafından öldürülen Burcu Okumuş'un annesi Nursen Birsen Akçakaya kızının fotoğrafını severken, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Akçakaya, kızını öldüren Özgür Okumuş'un en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.



Burcu Okumuş'un ablası Derya Ünal ise kadın cinayetlerinin son bulması için toplumun buna artık sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Kadın cinayetleri ile ilgili olarak AK Parti hükümetine çıkardıkları yeni yasa için teşekkür eden Ünal, siyasi bir amaçla toplanmadıklarını vurguladı. Ünal konuşmasında şu sözlere yer verdi:



"Bu bir siyasi toplantı değildir. Burada herhangi bir propaganda yapılmasını aile bireyleri olarak istemiyoruz. Böyle bir düşüncesi olan varsa başlamadan önce lütfen buradan ayrılsın. Bizim amacımız kardeşimiz, evladımız ve en önemlisi bir insan olan Burcu ve onun gibi cinayete kurban giden kadınlarımızın sessiz çığlığını burada duyurmak. Bu olay sadece basit bir kadın cinayeti değil, planlayarak, tasarlayarak gencecik bir insanın vahşice katledilmesi. Burcu kardeşimiz 23 yaşında gencecik, hedefleri ve hayalleri olan, geleceğe umutla bakan, yaşamı çok seven bir üniversite öğrencisiydi. 18 Nisan Salı günü sabah 10.45'te Kıbrıs'ın en işlek caddelerinin birinde herkesin gözü önünde defalarca bıçaklanarak hunharca katledilmiştir" dedi.



İslam'ın kadınları erkeklere verilmiş bir emanet olarak gördüğünü ve cennetin annelerin ayakları altında olduğu belirtilerek kadına verilen değeri gösterdiğini vurgulayan abla Ünal sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Burcu kardeşimize böyle bir ölümü reva gören hastalıklı zihniyetleri kınıyoruz. Yaşam hakkı kutsaldır. Cenab-ı Allah'ın verdiği canı hangi sebeple olursa olsun Allah'ın yarattığı hiçbir kul alamaz. Bu günkü hukuki yaptırımların neticesinde uygulanabilecek en büyük cezanın katile verileceğine ve ilahi adalete güveniyoruz. Kadına psikolojik ve fiziki şiddete her zaman karşı olan ve bunu sık sık dile getiren Burcu, aynı kadere kurban olmuştur. Kadına şiddet yasasını kanunlaştırarak bu tür vahşetin cezasız bırakılmamasını ve en ağır cezanın uygulanmasını sağlayacak olan hükümetimize teşekkür ederiz."



Konuşmanın ardından katılımcılar sloganlar atıp ellerinde 'Burcu'yu öldüren sessiz toplumdur', 'Haklı şiddet yoktur', 'Kadına yönelik şiddet insan ayıbıdır', 'Kadına gülmek yakışır, buna engel olma' yazılı dövizler taşıyarak sahil bandı boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.



Gösteri yürüyüşün ardından olaysız bir şekilde sona erdi. - ZONGULDAK