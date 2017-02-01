Ereğli Belediye Meclis Toplantısı

Ereğli Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı yapıldı.



Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, Kozlu İlçe Belediye Başkanı Ertan Şahin ve Kilimli'deki son Kore gazisi Şevket Akkuş'un hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı temennisinde bulundu.



Toplantıda İller Bankasından Kırmacı Mahallesi'nde yer alan Katı Atık Depolama Alanının Rehabilitasyon projesi için 8 milyon 190 bin 247 lira ayrıldı.



2017 yılı içerisinde ilçenin çeşitli mahallelerinde 50 bin ton sıcak asfalt dökülmesi için gereken 12 milyon lira tutarında kredi kullanılması için de Başkan Hüseyin Uysal'a yetki verilmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.