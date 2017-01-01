Ereğli Belediye Başkanı Uysal'dan Yeni Yıl Ziyaretleri

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yeni yılın ilk gününde belediye şantiyeleri ile İzmirlioğlu Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.



Uysal, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile Ereğli Belediyesi Su Kanalizasyon, Fen İşleri, Ulaştırma ve Temizlik İşleri müdürlüklerinin şantiyelerini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.



Geçen yılındaki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Uysal, "Yeni yılda da başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.



Uysal ve beraberindekiler daha sonra İzmirlioğlu Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.