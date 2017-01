Erdoğan Yargıda Birlik Derneği Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar FETÖ'cülerin kamudan uzaklaştırılmasından dolayı aksayan bir iş, ortaya çıkan bir mağduriyet henüz görmedim, duymadım. Hatta yılbaşında İstanbul'da yaşanan terör saldırısının failinin yakalanmasında olduğu gibi, gerçekten çok zor ve takdir edilmeyi hak eden işlerin üstesinden başarıyla gelindiğini görüyoruz." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının tasfiyesiyle iş yükleri fevkalade artan hakim ve savcıların, en küçük bir boşluğa, zaafa, sıkıntıya meydan vermeden, gece gündüz çalışarak adalet sisteminin işlemesini sağladıklarını belirtti.



Bunun için tüm hakim ve savcıları ayrıca kutlayan Erdoğan, "Aslında 15 Temmuz sonrasında yargı ve emniyet başta olmak üzere tüm bürokraside gördüğümüz gerçek şudur; FETÖ'cülerin tasfiyesi, işleri zorlaştırmak bir yana kolaylaştırmış, hızlandırmış, rayına oturtmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hep bu yöndedir. Bugüne kadar FETÖ'cülerin kamudan uzaklaştırılmasından dolayı aksayan bir iş, ortaya çıkan bir mağduriyet henüz görmedim, duymadım." dedi.



Yılbaşında İstanbul'da yaşanan terör saldırısının failinin yakalanmasında olduğu gibi çok zor ve takdir edilmeyi hak eden işlerin üstesinden başarıyla gelindiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu vesileyle gerek Başbakanımızı gerek İçişleri Bakanımızı gerekse tüm emniyet teşkilatımızı, polislerimizi, burada geniş bir ekiple yaklaşık bin kişiyle ülke genelinde yaptıkları bu operasyonla 17 günde bunları yakalamış olmalarını, Türk polisinin ne denli ufku olduğunu, güçlü olduğunu göstermesi bakımından da çok önemsiyorum. Demek ki bu örgütün mensupları devlet ve millet için değil sadece ve sadece bundan önce kendileri için çalışıyordu. Yoklukları hiçbir şeyi değiştirmediğine hatta işleri kolaylaştırdığına göre herhalde böyle düşünmekte haklıyız. PKK terör örgütüyle bunlar ortak çalışıyorlar, müşterek çalışıyorlar. Bugün bizim emniyet teşkilatımızın içinde bunlar var mı? Var. Silahlı Kuvvetlerimiz içinde bunlar var mı? Var. Tabii ki bunlar terör örgütlerinin işini ciddi manada kolaylaştırıyor ama her geçen gün eriyorlar, daha da eriyecekler veya terk edecekler."



Anayasa değişikliği teklifi



Mecliste ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği teklifinin, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkileri yeniden düzenlediğini anımsatan Erdoğan, Türkiye'de, her ne kadar kağıt üzerinde yasama ve yürütme farklı erkler olarak gözükse de pratikte her iki yapının da aynı siyasi gücün kontrolünde olması anlamına geldiğini ifade etti.



Aksi takdirde zaten sistemin işlemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'de siyasi sistemin tıkandığı dönemlerin, bu iki gücün arasındaki uyumsuzluğun ön plana çıktığı yıllar olduğuna dikkati çekti.



Erdoğan, bir terör örgütünün yargıda kurduğu etkinliğin, bu alanda bir sorun olduğuna işaret ettiğine değinerek, şöyle konuştu:



"Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik bir anlayışla yeniden belirlenmesi, Türkiye için kayıp değil tam tersine büyük bir kazançtır. Esasen bizim hayalimiz, özellikle de 2011 yılından beri ülkemizde tüm bu hususları esaslı şekilde yeni bir anayasa ile yerli yerine oturtmaktır. Maalesef bu yöndeki tüm gayretlerimize rağmen mevcut sistem içinde biz bir netice alamadık. Buna rağmen imkanlar dahilindeki arayışlarımızdan da vazgeçmedik. 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin aşılması sırasında getirdiğimiz yeni düzenleme yani cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesi, bu yönde köklü bir değişimin ilk adımı olmuştur. 2014 seçimlerinde uygulamaya geçen yeni sistemle birlikte artık işlerin eskisi gibi yürüme imkanı zaten kalmamıştır."



"Devletin işlerliğinde bir patinaj var"



Erdoğan, gücünü halktan alan bir cumhurbaşkanının vesayetin değil milli iradenin temsilcisi olması kadar tabii bir şey olmadığını, kendisinin de görevini bu anlayışla yürüttüğünü bildirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanının, yeni seçim yöntemiyle gücünü halktan alan daha üst bir siyasi otorite oluşturulurken, Anayasa'nın başbakanlık hükümeti sistemini esas alan yapısı değiştirilmemiştir. Böyle olunca da her ikisi de gücünü milli iradeden alan iki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Şahsımın mevcut hükümetle uyumlu bir şekilde çalışıyor olması, ortada böyle bir sorun bulunduğu gerçeğini değiştirmiyor. Aynı şekilde benden önceki halef selef olduğumuz Sayın Gül ile bizim ilişkilerimizin, bu noktada gayet iyi çalışıyor olması bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü almamız gereken mesafe çok farklı.



Yani ben patinaj ifadesiyle hep kullandım, devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık işte bunu getiriyordu. Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisinin bu gerçeği görmesi sayesinde anayasada yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü biz her şeyi Türkiye için düşünmek zorundayız. Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık gücünü birleştiren, Meclisin denetim mekanizmalarını güçlendiren yeni yönetim modelinin ülkemiz için hayırlı olacağına inanıyorum."



"Bu çoğulcu yapıdan geriye dönüş mümkün değil"



Anayasa değişikliğiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısında da bir reform yapıldığını ifade eden Erdoğan, 2010 anayasa değişikliğiyle getirilen seçim sisteminin, hakim ve savcıları mutlu etmediğini, tam tersine ciddi hizipleşmelere ve sorunlara yol açtığını hatırlattı.



Bunun için seçim sisteminin kaldırıldığını vurgulayan Erdoğan, Mecliste ikinci tur görüşmeleri başlayacak olan değişiklikle HSYK'nın, 4'ü cumhurbaşkanı, 7'si Meclis tarafından seçilecek, 2'si de bakan ve müsteşardan oluşan 13 üyeli bir yapıya kavuşturulmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Yargıda Birlik Derneği üyeleri olarak şundan emin olmanızı istiyorum, önümüzdeki dönemde de HSYK'nın çoğulcu ve geniş tabana oturan yapısı mutlaka korunacaktır. Ülke olarak, adalet teşkilatı olarak çok büyük faydasını gördüğümüz bu çoğulcu yapıdan geriye dönüş mümkün değildir. Milletimizin yarısından fazlasının desteğini alarak göreve gelecek hiçbir cumhurbaşkanının bu çoğulcu ve geniş tabanlı temsil yapısına zarar verecek bir tavır içine girmesi de söz konusu değildir.



Yargının FETÖ veya başka bir örgüt tarafından rehin alınmasına asla izin veremeyiz. Halkımızın yargıya olan güvenini tahrip edecek hiçbir adım atmayız, atılmasına da rıza göstermeyiz. Bunun yolunun da gruplaşmaları reddederek, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, millet adına hareket etmeyi esas alan bir sistemden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Yeni yapı da işte bu hassasiyeti gözetecek şekilde kurulacaktır. Yargıda Birlik Derneğinin önümüzdeki dönemde de çoğulcu yapısıyla yargının işleyişini murakabe edecek, görüş bildirecek, öneri getirecek, gerektiğinde eleştirecek bir meslek kuruluşu olarak daha etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum."



(Bitti)