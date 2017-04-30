Erdoğan ve Gül'ün Yaverliğini Yapan İsim de İhraç Edildi

OHAL kapsamında görevinden ihraç edilen TSK personeli arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve kısa süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaverliğini yapan Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban da bulunuyor.

"O VİDEOLARI BABAM İZLEMİŞ"

Bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaverliğini yapmış olan Özdaban, telefonundan Fethullah Gülen'in videoları izlendiği fark edilince tutuklanmış, Şubat ayında çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde "O videoları babam izlemiş" dedikten sonras serbest bırakılmıştı. Özdaban, 15 Şubat 2017'de savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

TERFİ ETMİŞTİ, DÜN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan 36, Akaryakıt İkmal ve NATO Tesisleri İşletme Başkanlığı'ndan bir, Genelkurmay Başkanlığı'ndan 8, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 478, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 141, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 447, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 56, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da 120 kişinin görevine son verildi.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bu kişiler arasında en üst rütbeye sahip asker Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan oldu.Okan 15 Temmuz sonrası terfi almıştı ancak tutuklanan askerlerin ifadeleri sonrası geçen Ocak ayında tutuklanmıştı.