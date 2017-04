Erdoğan Sevgisini Hem Evine Hem Köyüne Yansıtıyor

RAMAZAN KAYA - ENVER HANCI - Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan Mustafa Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını hayatının her alanına yansıtıyor.



Palu'ya bağlı Yeşilbayır köyünde yaşayan, şimdi 3 yaşında olan yeğenine "Tayyip Erdoğan" ismini veren, evinin salonunun tavan ve duvarlarını Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimleri ile donatan Ergün, arabasının arkasına da "Hedef 2023 Babaların Babası Recep Tayyip Erdoğan" yazdırdı.



En son köydeki evinin hemen arkasında bulunan tepenin yamacına, topladığı taşlarla yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim ve soyisminin baş harfleri olan "RTE" yazan 31 yaşındaki Ergün, beyaza boyadığı taşların etrafını da tel örgüyle çevirdi.



"Sevgimiz daha da katlandı"



Ergün, AK Parti kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından takip ettiğini ve çok sevdiğini söyledi.



Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu belirten Ergün, bundan dolayı terör örgütü başta olmak üzere bazı kesimlerden tepki aldığını dile getirdi. Ergün, "O tepkiler bizi yıldırmadı. Bizi daha da Cumhurbaşkanımıza bağladı. Sevgimiz daha da katlandı." diye konuştu.



Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini tepeye yazma fikrini ise şu sözlerle aktardı:



"Cumhurbaşkanımız her defasında, 'Ben Ferhat'ım, siz Şirin'siniz, sizin için dağları deleriz' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için biz de adını dağlara yazalım dedik. Böyle bir şey içimden geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız ömrünü bizlere hizmete vermiş. Biz de küçük bir şey olsun diye evimizin ardındaki tepeye Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin baş harflerini yazalım dedik. Yazdık, çok güzel oldu. Köy halkı güzel karşıladı. Nasip olursa karşıda bir dağ var, oraya da aynı şekilde yazmayı düşünüyorum."



"Palu'nun her tarafını ismiyle, fotoğraflarıyla donatacağım"



Yazıyı görenlerin ilk anda şaşkınlık yaşadığını, sonrasında da mutlu olduğunu anlatan Ergün, ilçenin her tarafını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi ve fotoğraflarıyla donatmak istediğini kaydetti.



Ergün, "Başka bir tepe var köyümüzde, ona da yazacağım. Ölene kadar yazacağım, Palu'nun her tarafını ismiyle, fotoğraflarıyla donatacağım. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne yapsak azdır. Sevgi anlatılmaz, yaşanır. Milyonlarca seveni var, onlardan birisi de benim. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz." ifadesini kullandı.