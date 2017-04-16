Erdoğan'ın Memleketinden Yüzde 89,9 Evet Çıktı

Türkiye tarihinin en önemli referandum larından birinde sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği oylandı. Resmi olmayan sonuşlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde 'Evet'in oranı yüzde 89,9, 'Hayır'ın oranı ise yüzde 10,1.

Rize genelinde ise sonuçlar şöyle: Sandıkların yüzde 99,46'sı açıldı. Evet'in oranı 75,8, hayır'ın oranı 24,2.