Erdoğan'ın 14 Yıllık Hayali Gerçek Oldu: Bu Aşık Olduğum Bir Projedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, "14 yıldır bu projenin hayalini kuruyordum. Bu aşık olduğum bir projedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"AŞIK OLDUĞUM BİR PROJEDİR"

Bugün böyle bir vesile ile Mersin'deyiz. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 100 milyon 19 ayrı eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyor. Mersin Şehir Hastanesi'nden bahsediyorum. Mersin'de bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Aşık olduğum bir projeden bahsediyorum. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz iş.

"30 BÜYÜKŞEHİRE MÜJDE"

Amacımız şehir hastanelerinin tamamını 30 büyükşehirde 2020'ye kadar hizmete alacağız. Geçtiğimiz haftalarda Yozgat'ta ilk şehir hastanemiz hizmete girmişti. Şehir hastanelerimizin açılışını bizzat yaptığımız ilk yer Mersin oluyor. Isparta Şehir Hastanesi de açılacak. 21 hastanemizden 3'ünü 2 ay gibi kısa süre içerisinde açmış oluyoruz. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. Şimdi ne olacak; Adana, Kayseri, Ankara ve Manisa şehir hastaneleri de bunları izleyecek.

Bu hastaneye girdiğiniz zaman, Allah'ın izniyle, moderniteyi göreceksiniz, modern bakımı göreceksiniz, burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız, 'Devletim bana sahip çıkıyor' diyeceksiniz.

"2023'DE 10 BİN KİŞİYE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ BU BİR REKORDUR"

Bu hastanede insan olduğunuzu hatırlayacaksınız, devletim bana sahip çıkıyor diyeceksiniz. Şu anda devletimiz, hükümetimiz kendi vatandaşımız için bunu söylüyor. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Diğer hastane projeleriyle birlikte 2023 yılında tamamı da nitelikli olmak üzere 10 bin kişiye ulaşmış olacağız. Hastanelerimizin hepsi de hem şifa arayan vatandaşlarımız hem de refakatçıları için 5 yıldızlı konfordadır. Helikopter pistinden enerji sistemine, otomasyonuna kadar en yüksek standartta tasarlanan hastanelerimiz ülkemize sağlık alanında sınıf atlatıyor.

"SAĞLAM GİRERSENİZ SAKAT ÇIKARSINIZ"

15-20 yıl önceyi o günleri hatırlıyorum, ana muhalefeti başındaki zatın SGK'nın başındaki olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, sakat çıkarsınız. O günleri hatırlıyorum. Afedersiniz ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli.

BİNALİ YILDIRIM: SAĞLIKTA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Sayın Cumhurbaşkanımız, Şehir Hastaneleri sizin hayaliniz, sizin sahip çıktığınız projelerden. 15 yıllık bir hayali gerçekleştiriyoruz. Mersinimiz için uğurlu akdemli olsun.İlklerin şehri... Bugün 50 hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz. Bütün hizmetlerimiz Mersinli kardeşlerimiz başta olmak üzere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bugün attığımız bu önemli adımla artık sağlıkta yeni bir döneme başlıyoruz. Şehir hastanelerin alt yapısını oluşturmaya 2005'de başladık. Bugün 2017. Neden bu kadar uzadı diye Mersinli kardeşlerimiz merak ediyor.

Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman hayırcıları karşınızda buluyorsunuz. Onlar direndikçe engelleri aşa aşa bugüne geldik. Hamd olsun. Şehir hastaneleri insanımızın sağlığına verdiğimiz değerin göstergesi. Sevgili Mersinliler, bunun için kanun çıkardılar.

Ama inatla bir muratla dedik, peşini bırakmadık. Bugün Allah'a şükür bütün engelleri aşarak bu muazzam eseri size sunmuş oluyoruz. Çok zaman kaybettik ama kararlılığımızı asla kaybetmedik. Sizlerle gurur duyuyoruz.

650 MİLYON LİRA HARCANDI

Sayın Cumhurbaşkanım bu şehir hastanelerinde her birinde tek kişilik odalar var, adeta beş yıldızlı otel konforunda olmuş. Bu hastanede her şey mevcut. Helikopter pistinden, kapalı açık otoparka kadar, acil müdahelelerin yapılacağı yerler. Tam 1330 yatak Mersin'in ihtiyacını, bırakın dışarıdan komşu ülkelerden gelecek hastaların ihtiyacını karşılayacak bir eser. Bu eser için 650 milyon lira harcandı. Helali hoş olsun. Mersin'de hastaneler parça parçaydı, bunlar hepsini bir araya topladık. Burada bütün hizmetler 7 gün 24 saat verilecek. Mersin'e tam 16 kat trilyon yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Yollar, Ulukışla yolunu hatırlayın. O yolda nice canlar gitti. Kamyoncuların seyahat eden vatandaşların Ulukışla Pozantı yolunda yaşadığı sıkıntılar var. Ama şimdi dağları deldik, yolları aştık. Yeter ki milletimizle buluşalım. Biz milletimize aşığız. Milletin bizimle buluşması için aradaki engelleri kaldıra kaldıra geliyoruz.

"HERKES GİDER MERSİNE, MUHALEFET GİDER TERSİNE"

Yıl 2007, Ak parti iktidar, Cumhurbaşkanı seçilecek, ana muhalefet partisi hayır diyor, siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz diyor. Öyle mi? Madem öyle işte böyle.

Biz dedik ki Cumhurbaşkanı seçemeyeceğiz, o zaman için sahibine gidelim millete gidelim. 27 Ekim 2007'de Cumhurbaşkanı'nı sizler tarafından seçilmenin yolunu açtık. Mersin yüzde 70 evet dedi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmesin diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Aslında karar verildi. Millet Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Sandıkta karar verecek. Diyorlar ki, rejim değişiyor. Ne değişimi kardeşim dünya nereye gidiyor siz nerede kaldınız. Rejimin falan değiştiği yok. Değişime direnenler yok olacak. Türkiye muhasır medeniyetler alanında ileriye ilerleyecek. Cumhurbaşkanı ve ekibi seçececeksiniz. Aslında siz buna yabancı değilsiniz. Şimdi burada da iki sandık. Birini Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, evvellah Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceksiniz, ikinci sandık milletvekilleri seçilecek. Dolayısıyla siz seçtikten sonra aradan başkaları kafayı uzatıp, sizin seçtiğinizi istemiyorum deme hakkı olabilir mi? Herkes gider Mersin'e bunlar gider tersine. Eğer doğru yolu bulmak istiyorsan Mersinlileri takip et.

"HAYIRCILARA CEVABI NİSAN'DA VERECEĞİZ"

Hayırcılara, Nisan'da cevabı "evet evet evet" diyerek vereceğiz. Türkiye bilsin, 79 milyon vatan evladı, vatandaşlarımız iyi bilsin ki Türkiye'de rejimi değiştirmeye çalışanlar karşılarında Mersin'i bulurlar. Herkes gider tersine, biz gideriz Mersin'e. Mersin Türkiye'nin çimentosudur. Kimse bu millete zorla birşey yaptıramaz. İşte 15 Temmuz'da onlara derslerini verdiniz mi. Millet iradesi neyse, bizim de istikamatimiz odur. Daha güvenli bir Türkiye için evet diyoruz, hizmetin yatırımların, projelerin daha çabuk zaman kaybetmeden yapılması için ne diyoruz? Evet diyoruz. Gücüne güç katmak isteyen bir Türkiye için, yeni barajlar, yeni tüneller, yeni hastaneler için...

Bu hastanede 5 bin kişiye iş verilecek. 5 bin Mersinli kardeşimiz iş sahibi olacak.