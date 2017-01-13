Erdoğan: Erken Seçim Gündemimizde Değil





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan erken seçim iddialarıyla ilgili bir soruya 'şu an gündemimizde değil' yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanı, "Biz hiçbir zaman erken seçimin isabetli olacağını düşünmedik ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Bu, belli bir istikrar üzere giderken gündeme gelen bir konu değil ama parlamentoyu çalışamaz hale getirirlerse o zaman tabi bunlar düşünülmeyecek şeyler değil" diye konuştu.



Erdoğan şöyle devam etti:



"Hedef, burada samimi bir şekilde, dürüst bir şekilde hiç çekinmeye gerek yok, bu şekilde kavga gürültüye gerek yok. Gelin düşüncelerinizi, gayet güzel bir şekilde parlamentoda söyleyin, şu 330 nasıl geçecekse, bunlar geçiyor zaten, ilk turda görüldüğü kadarıyla 338-348 arasında gidiş gelişler oldu, şimdi de bu hafta içinde kalan maddeler bu şekilde müzakere edildikten sonra işin ikinci turu var. İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir, milletimiz de burada nihai kararını verecektir. Milletimizin vereceği karar neyse o karara da hepimiz 'evet' diyeceğiz, saygı duyacağız. Olay bu."



Erdoğan ayrıca mecliste çıkan kavgalara ilişkin, "bazı milletvekili arkadaşlarımızın, orada gerçekten bir milletvekili arkadaşımızın burnunun kırılmış olması, bir diğerinin ayağının dişlenmesi gibi çok çok çirkin durumların olması hiçbir milletvekiline yakışır bir şey değil. Bunları arzu etmezdik ama ne yazık ki bunlar oldu" yorumunu yaptı.



Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde anayasa değişikliği teklifinin ilk sekiz maddesi kabul edildi.



Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen, cumhurbaşkanına yürütme yetkisi veren 8. maddeye 340 kabul, 135 ret oyu verildi.



18 maddelik anayasa değişikliği teklifi pazartesi günü görüşülmeye başlanmadan önce meclis binası önünde protesto edilmiş, güvenlik güçleri eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Türk siyaseti Türkiye değil Recep Tayyip Erdoğan Parlamenter kriz seçim Erdoğan: gündemimizde Erken Gepost: 13 januari 2017