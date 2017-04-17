Erdoğan: Dün Akşam, Kasım 2019'a Bir İşaret Fişeği Atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben Güneydoğu'ya baktım, Doğu'ya baktım, devran değişti. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı, Mart 2019'a ve Kasım 2019'a" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

EĞİTİM, AHLAK VE MANEVİYAT İŞİN BAŞINI ÇEKİYOR

Bundan sonra çok daha gayretli, çok daha hızlı olarak 2019 Kasım'ına yürüyeceğiz. Şunu söyleyeyim, yapacağımız çok işimiz var. Hepimiz bunun farkındayız. Dışarıdan Haçlı zihniyeti bize saldırdı, içeriden saldırdılar. Fakat biz durduk, biz sadece Mevlamızın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Önümüzde atacağımız, çok çok önemli adımlar var. Bu bir ülkenin maddi noktadaki altyapı, üstyapı yatırımlarına yönelik bir de insanımıza yönelik. İnsanımıza yönelik olan yatırımlarda özellikle eğitim işin başını çekiyor, ahlâk ve maneviyat işin başını çekiyor.

KASIM 2019'U UNUTMAYIN! 2019 İŞARET FİŞEĞİ OLACAK

Yaradılanı yaradandan ötürü sevdiğimize göre bazı yerlerdeki ayrılık niye? Ama elhümdüllillah gece Doğu ve Güneydoğu'yu inceledim. Devran değişti. Şimdi daha iyi olacak. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek. Ben biliyorum ki zafer anıtlarını ancak şehitler diker. İşte Ankaralı Külliye'de kendini ortaya koydu. Kahramankazan da kendini ortaya koydu. Bizim arslanlarımız, yiğitlerimiz, özel harekatta ne yazık ki 56 şehit verdik. Çubuk'da aynı şeyler oldu. İnşallah daha iyi olacak.

PARLAMENTO'DAN GEÇTİKTEN SONRA BEN BUNU ONAYLARIM

Parlamentodan geçtikten sonra ben bunu onaylarım. Çünkü bizim şehitlerimizin katilini affetme yetkimiz yok. Sizleri inşallah 17.30 gibi Külliye'de bekliyoruz. Yolunuz hayrolsun. Yolumuz hayrolsun. Geleceğimiz aydınlık olsun.