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Erdoğan: "Biz Direndikçe, Mücadele Ettikçe, Karşımızdakiler de Saldırı Çıtasını Yükseltiyorlar"

Erdoğan: "Biz Direndikçe, Mücadele Ettikçe, Karşımızdakiler de Saldırı Çıtasını Yükseltiyorlar"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 143. Kuruluş Yıldönümü ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan: 'Biz Direndikçe, Mücadele Ettikçe, Karşımızdakiler de Saldırı Çıtasını Yükseltiyorlar'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 143. Kuruluş Yıldönümü ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

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