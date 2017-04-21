Erdoğan, 3 Mayıs'ta Putin'le Görüşmek İçin Rusya'ya Gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere 3 Mayıs'ta Soçi'ye gidecek.

Erdoğan, 3 Mayıs'ta Putin'le Görüşmek İçin Rusya'ya Gidecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de bir araya geleceklerini açıkladı.

MASADA SURİYE OLACAK

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın, Soçi kentinde gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye'deki gelişmeler üzerinde özellikle duracaklarını söyledi. (Kaynak: Sputnik)

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