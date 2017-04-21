Erdoğan, 3 Mayıs'ta Putin'le Görüşmek İçin Rusya'ya Gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere 3 Mayıs'ta Soçi'ye gidecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de bir araya geleceklerini açıkladı.
MASADA SURİYE OLACAK
Peskov, Putin ve Erdoğan'ın, Soçi kentinde gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye'deki gelişmeler üzerinde özellikle duracaklarını söyledi. (Kaynak: Sputnik)