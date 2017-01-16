Erdemli Müftülüğünden Okullara Çocuk Takvimi

Erdemli Müftülüğü ilçedeki ilkokullarda sınıflara "Diyanet Çocuk Takvimi" hediye etti.



Erdemli İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin'in birlikte dağıttığı takvimde çocukları eğitici birçok karikatür, dini bilgiler, hikayeler ve bilmeceler bulunuyor.





Erdemli Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulunda sınıflara takvim dağıtımı gerçekleştiren Türkmenoğlu, takvimin bu yıl ilk kez dağıtıldığını gelecek yıldan itibaren tüm çocuklara dağıtımın yapılacağını belirterek, "Diyanet Çocuk Takvimi' çocukların bilgi seviyesine göre hazırlandı ve çocuklar bu takvimden çok istifade edecek." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin de çocuklara takvimden bilmece ve faydalı bilgiler okuyarak takvimin çocukların ahlaklı yetişmesine katkı sağlayacağına inandığını aktardı.