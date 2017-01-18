Erdal Özyağcılar'dan Büyükerşen'e övgü

Berna Laçin'le birlikte rol aldıkları 'Hoş geldin Boyacı' oyunu için Eskişehir'e gelen ünlü tiyatrocu Erdal Özyağcılar, oyun sonrası gezdiği Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nı çok beğendi. Kendilerinin İstanbul'da prova yapacak salon bulamadığını söyleyen Özyağcılar, Eskişehir'de 15 salonun olması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kapalı gişe oynayan 'Hoş geldin Boyacı' oyununu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de izledi. Ayakta alkışlanan oyuncular, Eskişehirli izleyicilerle öz çekim yaptılar. Oyun sonrası Berna Laçin ve Erdal Özyağcılar'ı kutlayan Başkan Büyükerşen, Eskişehir'in 15 sahnesiyle tiyatrocuları ve oyunları konuk etmeye hazır olduğunu söyledi.

Başarılı tiyatro oyuncusu Erdal Özyağcılar oyun sonrası yaptığı açıklamada, Büyükerşen'in kimliği ve kişiliğiyle yalnız Eskişehir değil, Türkiye politikasının, 'doğru, dürüst adam' nedirin kanıtı olduğunu ifade ederek,"Biz kendisin çok iyi tanıyoruz. Keşke Türkiye'yi de Eskişehir gibi yapsa, öyle bir statüsü olsa diye düşündük. Cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçince mutluluktan uçtuk. Biz bir de işin genelinden özeline girdiğimizde; oyuncuyuz, tiyatrocuyuz. Burada yapılan tiyatro salonlarını görünce, sanıyorum 15 salon varmış. Bugün muhteşem bir tiyatro salonunda oynadık. Ondan sonra 100 metre yürüdük, yürümedik aynı şekilde bir salon daha gördük. Şoka girdim. Orada da döner sahneler, orkestra çukuru operalar oynuyormuş. Bunun dışında 14 tane daha salon-sahne varmış. Böyle olunca ben kıskançlık değil de, 'şaka mı?' gibi oluyorum. Çünkü Türkiye'de oyun provası yapmak için göbeğimiz çatlıyor. Ne yapalım? Eskişehir'e falan mı yerleşelim? Ne yapalım? Ben anlamadım ki" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükerşen'in anlata anlata bitirilmeyecek başarıları olduğunu vurgulayan Özyağcılar,"O'nun hakkında sabaha kadar konuşsak yetmez. Allah uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. Seyirci mükemmeldi. İlk kez burada bir oyun sergiledim Fakat gelmeden seyircinin methini duymuştum" dedi.

Eskişehir'deki değişimle ilgili soruya ünlü sanatçı, "Bu değişim olayı, zaten dünya literatürüne geçti. Benim söylemem çok abes olur. Kanıtlanmış bir gerçek. Son olarak, her belediyenin başına bir Yılmaz Büyükerşen diyeceğim. Her ülkeye diyemeyeceğim. Bizim ülkenin başında olsa daha iyi olur" diyerek sözlerini tamamladı.