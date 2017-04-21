Ercişli Öğrenciler, Van Gölü Sahilinde Temizlik Yaptı
Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Van Gölü kirlenmesin.
Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Van Gölü kirlenmesin. Sahillerimiz temiz kalsın" sloganıyla Van Gölü sahilindeki çöpleri topladı.
Erciş Belediyesi, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sahil temizliği kampanyasında öğrenciler, sahilde temizlik yaptı.
Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'ın da katılarak destek verdiği temizlik çalışmaları çerçevesinde bin 500 öğrenci, 1 kilometrelik alanı çöplerden arındırdı
Tüm vatandaşlara sahil temizliği konusunda çağrıda bulunan Kaymakam Yaşar, şöyle konuştu:
"Yaklaşık bin 500 öğrencimizle, öğretmen arkadaşımızla Van Gölü sahilindeyiz. Erciş Belediyesi olarak da ciddi destek veriyoruz. Belediyemizin temizlik ekibi tamamen sahada. Erciş'in en önemli değerlerinden olan Van Gölü kıyılarında faaliyet yürütüyoruz. Çocuklara çevre bilinci aşılıyoruz. Hem de sahillerimizi korumuş oluyoruz."