Erbil'de Çukura Düşerek Yaralanan Genç Cizre'de Tedavi Edildi

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde derin bir çukura düşerek yaralanan 24 Yaşındaki Mehmet Emin Temiz, tedavi olmak için Şırnak'ın Cizre ilçesine geldi.



Kuzey Irak'ın Erbil kentinde, derin bir çukura düşen Temiz'in dirsek bağları koptu. Erbil'deki hastanelerde tedavisi yapılamayan Temiz, Cizre'de ortopedi uzmanı Dr. Bangin Bekir Candan'ın yapmış olduğu başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Yaşadığı olayı gazetecilere anlatan Mehmet Emin Temiz, başının dönmesi sonucu derin bir çukuru fark edemediğini ve buraya düştüğünü söyledi. Çukura düşmem sonucu sol omuzum ve sol dirseğim çıktı, dirsek bağlarım yırtıldı. Olaydan sonra Erbil'de ikisi devlet hastanesi üç hastane dolaştım ancak doktorlar müdahale edemedi. Saatlerce acı çekmeme rağmen oradaki doktorlar bir şey yapamadı bana Türkiye'yi önerdi. Daha sonra özel bir araçla Türkiye'ye Cizre Devlet Hastanesi'ne geldim. Gece yarısı beni ameliyata aldılar ve ameliyat çok başarılı geçti. Çok şükür şu an kolum iyi ve parmaklarımı oynatabiliyorum" dedi.



Hastanın sabaha karşı Cizre Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiğini belirten ortopedi uzmanı Dr. Bangin Bekir Candan ise, hastanın Erbil'de geçirdiği iş kazası sonucu sol kolunun dirseğinde ve omzunda çıkık oluştuğunu söyledi. Candan, "Bu olay bizimde çok nadir gördüğümüz bir şey. Omuz çıkığı dirsek çıkığına göre daha sık görülür ama ikisinin de aynı anda olması çok nadir bir olay. Hastamızı gece yarısı saat 03.00'da ameliyata aldık ve ameliyat başarılı geçti. Ameliyatta hem omzunu hem dirseğini yerine oturttuk. Daha sonra da alçısını ve sargısını yaptık. Hastamız üç haftalık tedavi sürecinden sonra eski sağlığına kavuşmuş olacaktır" diye konuştu. - ŞIRNAK