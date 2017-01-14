Erbil'de Açılan 20. Konsolosluk Japonya'nın Oldu

Japonya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de konsolosluk açtı. Çok sayıda Japon vatandaşın bulunduğu kentteki konsolosluk vardiyalı olarak hizmet verilecek.



Vatandaşlarının yoğun olarak ticaret yaptığı ve yaşadığı IKBY başkenti Erbil'de Japonya, konsolosluk açtı. 11 Ocak'ta açılan Japonya konsolosluğu ile beraber kentteki konsolosluk sayısı 20'ye ulaştı. Japonya tarafından açılan konsolosluğun vardiyalı olarak hizmet vereceği bildirildi. Konsolosluğun açışı törenine IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura, Japonya'nın Bağdat Büyükelçisi Fumio Iwai, IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Felah Mustafa ve çok sayıda yetkili katılmıştı.



Öte yandan Japonya Konsolosluğuyla beraber IKBY başkenti Erbil'de Türkiye, İran, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya, Ürdün, Mısır, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Çin, Macaristan, Hollanda, İtalya, Kuveyt, Sudan ve Suudi Arabistan konsoloslukları bulunuyor. - ERBİL