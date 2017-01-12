Ensemble Olivinn CRR sahnesinde

2015 yılında Avrupa'nın en iyi bestekârı seçilen genç piyanist Sinem Altan'ın kurucusu olduğu ve aynı zamanda müzik yönetmenliğini yaptığı Almanya'nın en ilginç ve başarılı grupları arasında yer alan Olivinn, CRR'de İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya geliyor.

Dünyaca ünlü çağdaş müzik topluluğu Ensemble Olivinn, 20 Ocak Cuma günü CRR'ye konuk olacak. Piyanist ve besteci Sinem Altan, solist Begüm Tüzemen, Anadolu sazları ve gitar yorumcusu Özgür Ersoy, perküsyonist Axel Meier, keman virtüözü Daniel Weltlinger ve kontrbas sanatçısı Horst Nonnenmacher'den oluşan topluluk, 20.00'de hayranlarının karşısında olacak.

Kendilerine özgü doğaçlama ve evrensel müzik anlayışıyla doğudan batıya, kuzeyden güneye müzik tarzları arasında kesintisiz bir bağ kurmayı ve her birinin tadını özenle harmanlamayı başaran topluluk, CRR'deki bu konserinde Sinem Altan'ın kendi bestelerinin yanı sıra Schubert'in Neşet Ertaş ve Gershwin'in Âşık Veysel ile kucaklaştığı aranjelerini müzikseverlerin beğenisine sunacak. Kaçırılmayacak bu müzik şöleni, farklı coğrafyalardan gelen müzisyenlerle birlikte şarkı kültürünün tüm renklerini içinde barındıran güçlü solist Begüm Tüzemen'in sesinde hayat bulacak. Eğlence ve sanatı eşsiz bir uyum içerisinde ustaca buluşturan Ensemble Olivinn, Anadolu türkülerinden yola çıkarak klasik Batı müziği eserleri ile caz elementlerinin olağanüstü bir uyum ile bir araya getirdiği müzik tarzlarını tarihten bugüne kadar ulaşan sınırsız repertuvar ve müthiş sahne performansları ile İBB CRR sahnesinde sanatseverler için seslendirilecek.

Genç yaşta birçok başarıya imza atan Sinem Altan

Müzik kariyerine , 11 yaşında Berlin Hanns Eisler Müzik Akademisi kompoziyon ve piyano bölümünde eğitim görerek başlayan 1985 doğumlu Sinem Altan, kısa sürede birçok başarıya imza attı. 2001 senesine kadar "Jugend Musiziert ve Jugend Komponiert" (Gençler Müzik Yapıyor/ Gençler Beste Yapıyor) yarışmaları başta olmak üzere çeşitli birincilik ödülleri alan Sinem Altan, 2015 yılında Almanya'da her yıl düzenlenen "Young Euro Classic" müzik festivali kapsamında "Hafriyat" adlı eseriyle "Avrupa'nın En İyi Bestekâr Ödülü"nün sahibi oldu. Kurucu olduğu Olivinn ise Sinem Altan'ın bestelediği "Keloğlan ve Kırk Haramiler" masal konseri ile "2011 Genç Kulaklar Ödülü"ne layık görüldü. Son sekiz yıldır Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın kültürlerarası aile konserlerini yöneten Altan'ın yaratıcı ve ses getiren çalışmalarının merkezini Alman ve Türk müziği içerikli diyaloglar oluşturuyor.

