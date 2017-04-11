Ensarioğlu: 'Hakimiyet, Vesayet Odaklarının Değil Milletin Olacak'
İzmir’de partisinin milletvekilleri, hemşehrileri ve medya temsilcileri ile buluşan AK Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, referandumdan ’evet’ çıkması halinde Türkiye’de vesayet odaklarının kalmayacağını, iktidarların 5 yılda bir dönüp doğrudan halka hesap vereceğini söyledi.
İzmir'de partisinin milletvekilleri, hemşehrileri ve medya temsilcileri ile buluşan AK Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, referandum dan 'evet' çıkması halinde Türkiye'de vesayet odaklarının kalmayacağını, iktidarların 5 yılda bir dönüp doğrudan halka hesap vereceğini söyledi.
İzmir Diyarbakırlılar Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Necip Kalkan, İzmir'de yaşayan Diyarbakırlılar ile Balkan göçmenleri ve İzmir Medya Platformu üyeleri katıldı.
Kahvaltı sonrası toplantının açılış konuşmasını İzmir Diyarbakır Kültür ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Mehmet Saran yaptı. Saran, başta Ensarioğlu olmak üzere toplantıya katılanlara teşekkür etti.
Topluluğa hitap eden İzmir Milletvekili Hamza Dağ, referandum hatırlatmasında bulunarak, "Hafta sonu güzel bir seçim gerçekleştireceğiz. İzmir'de hemen her bölgede dostlarımız, arkadaşlarımız, Türkiye'nin her yerinden gelmiş kardeşlerimiz var. Güzel bir şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Yapılacak halk oylamasında; bundan sonra milletin direkt kendini yönetecek iktidarı belirleyeceği bir döneme geçeceğiz. Azınlığın çoğunluğu tahakküm ettiği vesayet sistemine son vereceği bir seçim olacağını umuyorum" diye konuştu.
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan da salonda bulunan insanların güzel bir birliktelik sergilediğine dikkat çekti. İzmir'den Türkiye'nin her yerinden ve her kesiminden insanların dostça, kardeşçe bir arada yaşadığını anlatan Kalkan, "İşte bu bir Türkiye fotoğrafıdır" dedi. Kalkan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ilişkin olumsuz tavırlarına da dikkat çekerek, "Bakın hala ülkemizi parçalama sevdalarından vazgeçmiş değiller. Onlara verilecek en güzel cevap Pazar günkü referandum da 'evet'i tercih etmektir" diye konuştu.
Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olacak
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da konuşmasında referandum da oylanacak anayasa değişikliğinin nedenlerine vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 4 kez anayasa yapıldığını belirten Ensarioğlu, "Cumhuriyet tarihi boyunca 4 kez anayasa yapmışız. Ama bizim hiçbir zaman halkın yaptığı sivil, demokratik ve çoğulcu bir anayasamız olmadı. Bu 4 anayasayı biz yapmadık, bunlar halka dayatılan metinlerdir. Devleti merkeze alan, devleti kutsayan, devleti kendi milletinden koruyan metinlerdir. Halbuki anayasalar milleti merkeze alıp, devleti milletin hizmetine sunan, milletin ihtiyaçlarını karşılamak için kurgulamış metinler olmalıdır. Bir de sistemi öyle kurgulamışlar ki 30 yıl fiilen iktidar olmuşlar ama 60 yıl da kurumları vasıtasıyla iktidar olmaya devam etmişler. Kim iktidar olursa olsun hep CHP zihniyeti iktidarda olmuş. Adnan Menderes çıkıp yeter söz milletin deyince de bu ülkenin Başbakanını, Maliye Bakanını ve Dışişleri Bakanını asmışlar. O yüzden bugüne kadar millete karşı tuzaklarla dolu anayasalar yaptılar. En son 2007 yılında anayasadaki bu tuzaklardan birini ortaya çıkarıp Cumhurbaşkanı seçtirmediler" diye konuştu.
Ensarioğlu, referandum da oylanacak anayasa değişikliğinin onay alması durumunda artık halk ile iktidar arasında hiçbir vesayet odağının kalmayacağını da belirterek, "Artık halkla iktidar arasında vesayet odakları olmayacak. İktidarlar 5 yılda bir dönüp doğrudan halka hesap verecek. Başka vesayet odakları araya giremeyecek. Bu referandum ; hakimiyetin kayıtsız şartsız millete teslim edileceği bir referandum dur" dedi. - İZMİR