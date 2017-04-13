Çayıralan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Dilruba Türkmen'in engeliler için tasarladığı, engelsiz tekerlekli sandalye projesi, Kayseri'de yapılacak olan 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri bölge yarışmasında Yozgat'ı temsil edecek.



Türkmen, Dilruba'nın Engelsiz Tekerlekli Sandalyesi (DETS) ismini verdiği projesini Çayıralan Kaymakamı Şahin Demir'e tanıttı.



Projeyi başarılı bulan Kaymakam Demir, "Finallerde Dilruba'ya başarılar diliyorum. Öğrencimizi, öğretmenimizi ve okulumuzu tebrik ediyor ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.



Tekerlekli sandalyede kullanılan ivme sensörü sayesinde algıladığı bir cisme yarım metreden yakınsa uyarı verdiğini belirten Türkmen, "Cisim 15 santimetreden daha yakınsa otomatik olarak duruyor. Kafamızdaki taktığımız şapka ile kafamızı öne, sağa, sola ve geriye hareket ettirerek istediğimiz yöne gidebileceğiz." dedi.