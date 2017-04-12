Engelsiz" Oy Kullanımı İçin Çağrı

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 55 bin seçim alanından 28 bininin engellilerin erişimine uygun olmadığını söyledi.



İçli, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, en önemli yurttaşlık hakkı ve görevi olan oy kullanma konusunda, engellilerin önünde büyük güçlükler olduğunu belirtti.



Bu güçlüklerin başında, seçim alanları ve sandıklara erişim sorununun geldiğine işaret eden İçli, YSK verilerine göre 55 bin seçim alanından 28 bininin engellilerin erişimine uygun olmadığını vurguladı.



Anayasa değişikliklerinin geniş bir çerçevede, toplumun tüm kesimlerinde yeterli bir süre tartışılması gerektiğini dile getiren İçli, bu konuda engellilerin fikirlerinin alınmasının da önemli olduğunu aktardı.



İçli, Engelsiz Erişim Derneği tarafından üretilen ve Yüksek Seçim Kurulunca onaylanan görme engellilerin rahat oy vermesini sağlayacak şablonun halk oylamasında kullanılacağını bildirdi.