Engelli Öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Mektubu

Sivas'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan öğrenciler, "Cumhurbaşkanım Yalnız Değilsin, 2017 Yılında 2017 Mektup Kampanyası"na destek vermek amacıyla yazdıkları mektupları Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a teslim etti.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören yaklaşık 270 öğrenci, Sivas Belediyesince başlatılan "Cumhurbaşkanım Yalnız Değilsin, 2017 Yılında 2017 Mektup Kampanyası"na destek vermek amacıyla mektup yazdı.



Öğretmenleriyle Belediye Başkanı Aydın'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek amacıyla kaleme aldıkları mektupları Aydın'a teslim etti.



Öğrencilerle yakından ilgilenen Aydın, "Böyle bir güzelliğe vesile olmak bizleri mutlu etti. Özel eğitim alan çocuklarımızın gündemi takip etmelerinin ve bu konuda girişimde bulunmalarının da toplum içerisinde yer almak adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Rehabilitasyon merkezinin öğretmenlerinden İlkay Kargan ise merkezlerindeki öğrencilerin bu kampanyaya destek olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.



Özel eğitim alan öğrenciler, ziyarette "Türkiyem" parçasını da seslendirdi.