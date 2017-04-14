Engelli Melisa, Temsili Mahkemede Avukat Oldu

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan down sendromlu 18 yaşındaki Melisa Kula'nın avukatlık hayali için temsili mahkeme kuruldu.



Engellilerin meslek hayallerini gerçekleştirmek için Ömer Özyer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Hayaller engel tanımaz' projesi, Fethiye Kaymakamlığı tarafından desteklendi. Projeye katılan down sendromlu Melisa Kula'nın avukatlık hayalini gerçekleştirmek isteyen Kaymakamlık, Fethiye Adliyesi'nde mizansen mahkeme kurulmasını talep etti. Talebin kabul edilmesi üzerine, senaryo gereği cübbe giyerek Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesi salonuna gelen Melisa Kula, hakim Cihan San tarafından yönetilen duruşmada avukatlık yaptı. Alacak davasında müvekkilini savunan Kula'nın hayali, kısa süreliğine de olsa gerçekleşmiş oldu.



EBEVEYNLERİ BOŞANINCA AVUKAT OLMAK İSTEMİŞ



Konuşma güçlüğü de çeken Kula, duruşma sonunda Hakim San ile fotoğraf çektirdi. Anne-babasının ayrılığının ardından avukat olmayı istediğini anlatan Kula, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.



Proje koordinatörü Ömer Özyer Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Ulusoy ise amaçlarının toplumda özel insanlara karşı farkındalık yaratmak olduğunu kaydetti. Projenin öğrenciler tarafından hazırladığını vurgulayan Ulusoy, "Engelli öğrencilerin hayalleri tespit edildi. Onların hayalleri olan meslekleri öğrencilere yaşatmak istedik. Adliyede de avukat olmak isteyen öğrencimizin hayalini gerçekleştirmeye çalıştık" dedi. - Muğla