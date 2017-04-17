Engelleriyle geldikleri okulda oy kullanamadılar



KAYSERİ - Kayseri'de iki engelli kadın, oy kullanacakları sandıkların zemin katta olmamasından dolayı zorluk yaşadı. İki kadın yaklaşık dört saat boyunca oy verebilmek için okul önünde çare aradı.

Belsin Anafartalar Mahallesi Şehit Doktor Ulucan İlkokulunda oy kullanacak olan yürüme engelli Türkan Memiş ile Nezahat Ulusoy, oy verecekleri sandıkların zemin katta bulunmamasından dolayı zorluk yaşadı.

"Engelli olabiliriz ama oy kullanmak istiyoruz"

Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Türkan Memiş, oy vereceği sandığın bulunduğu birinci kata çıkamadı. Konu, orada bulunan vatandaşlar ve görevliler tarafından sandık başkanına bildirildi, ancak sandık başkanı yasal olmadığı için sandığın aşağı indirilemeyeceğini söyledi. Oyunu kullanmak için yaklaşık 4 saat çabalayan Türkan Memiş, "Görevlilere söyledim ama oy kullanmam için yardımcı olmadılar. Yasakmış. Bir engelli vatandaş olarak ben de oyumu kullanmak istiyorum. Onların inip de oy kullandırması yasakmış, ille benim oraya çıkmam gerekiyormuş. Engelli olabiliriz ama biz de bir vatandaşız, yetkililere çağrım bununla ilgilenmeleri. Ben de oy kullanmak istiyorum, bu sıkıntıların aşılmasını istiyorum" dedi. Sandık başkanının kendisine, 444 3838 no'lu Sağlık Bakanlığının ilgili telefon numarasını önerdiğini söyleyen Türkan Memiş, telefonda görüştüğü yetkililerin kendisine, ancak onay geldiği zaman konuyla ilgilenecekleri şeklinde yanıt verdiğini ileri sürdü.

"Kolunu, kanadını kırıncaya kadar evine git"

Sağlık sorunları nedeniyle iki bastonla yürümek zorunda kalan Nezahat Ulusoy da, aynı okulun ikinci katında oy kullanacaktı. Ancak Nezahat Ulusoy, bastonlarından dolayı iki katı çıkamadı. Türkan Memiş gibi saatlerce oy kullanabilmek için okul önünde çare arayan Nezahat Ulusoy, "Üç sene önce felç geçirdim, hastalığım da kanser. Kanser ilacı aldığım için damarlarımı kurutmuş, o yüzden yürüyemiyorum. Oy kullanmaya geldim, ikinci kattaydı kullanacağım sandık ama yardım etmediler. Eşim de tek başına çıkaramadı. Kolunu, kanadını kırıncaya kadar git, böyle insana yardım etmeleri gerekir, biz bir şey yapamayız dediler, gönderdiler. Benim oğlum bir numarayı aradı, okulun oraya getiririz oradan yukarısına karışmayız dediler. Eğer yardımcı olmaya gelirlerse kullanacağız, yoksa kalacak" diye konuştu.

İl Halk Sağlığı ekiplerine vatandaşlar ulaştı

Daha sonra, vatandaşlar tarafından aranan İl Halk Sağlığı ekiplerinin, iki kadına da yardımcı olmak için Şehit Doktor Ulucan İlkokuluna geldikleri öğrenildi. Ancak panik atak sıkıntısı yaşayan Türkan Memiş, tekerlekli sandalyesini değiştiremeyince yine oy kullanamadığı, Nezahat Ulusoy'un ise, görevlilerin yardımı ile ikinci kata çıktığı ve vatandaşlık görevini yerine getirdiği öğrenildi.

(SK)