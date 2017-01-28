Enez Kaymakamı Ersöz'e Ziyaret

EDİRNE(AA) - Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve beraberindekiler Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz'ü ziyaret etti.



Geçmiş, ziyarette yaptığı konuşmada, kısa süre önce göreve başlayan Kaymakam Ersöz'e başarılar diledi.



Kaymakam Ersöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Geçmiş ve meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.