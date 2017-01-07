Türkiye Satranç Federasyonu ve İş Bankası iş birliğinde Enez Cumhuriyet İlkokulu'nda satranç sınıfı oluşturuldu.Okul Müdürü Mine Yeşim Saylak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satrancın çocukların gelişimi açısından önemli bir spor olduğunu söyledi.Satranç sınıfının öğrencilere katkı sağladığını belirten Saylak, "Satranç, düşünerek hareket etmeyi, doğru düşünmeyi, karşı tarafın hamlesini düşünerek kendi hamlenizi yapmayı, odaklanmayı, konsantrasyonu, sosyal bakış açısını ve öz güveni geliştiren, temel eğitimin esas temellerini oluşturan konulara çok önemli katkılar sağlayan bir branş. Bu proje içinde İş Bankası'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Satranç antrenörü ve sınıf öğretmeni Umut Güney ise kendilerine ekipman desteği sağlayan İş Bankası'na teşekkür etti.