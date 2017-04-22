Endonezya'da Cakarta Valiliği Seçiminin Ardından

Endonezya'da Cakarta Valiliği seçimini ikinci turda kazanan Müslüman aday Anis Raşid Basvedan, seçim üzerinden bölünen Cakartalıların birlik içinde olması için çaba göstereceklerini söyledi.



Çarşamba günü yapılan Cakarta Valiliği seçimini, İslam'a hakaret etmekten yargılanan görevdeki Hristiyan vali Basuki Tjahaja Purnama'ya karşı yaklaşık yüzde 15'lik farkla kazanan Müslüman aday ve eski Milli Eğitim Bakanı Anis Raşid Basvedan, görevdeyken başkentte seçim üzerinden yaygın biçimde bölünmüş Cakartalıların birlik ve beraberlik içinde olması için çaba sarf edeceğini vurguladı.



Seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, yeni bir yolculuğa başladıklarını ve galibiyetlerinin başkente adaleti geri getireceğini dile getiren Basvedan, toplumun maruz kaldığı adalet sorunlarının üzerine gitme sözü verdi.



Basvedan'ın vali yardımcısı adayı Sandiaga Salahuddin de, herkesi kucaklayan bir yönetim olacaklarını ifade ederek, seçimi kaybeden "Ahok" lakaplı Purnama ve ekibiyle uzlaşı içinde odaklanacaklarını kaydetti.



İlk olarak geçici bir ekip oluşturacaklarını belirten Salahuddin, kampanya dönemindeki vaatlerini yerine getirmeye çalışacaklarını, amaçlarının hiçbir fark gözetmeksizin halka iyi hizmet vermek olduğunu söyledi.



İki adayın yarıştığı Cakarta valiliği seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, "Ahok" oyların yüzde 42,4'ünü, Basvedan, 57,6'sını aldı. Şubat ayında yapılan yerel seçimlerde valilik için yarışan üç adaydan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.



-Ahok'un "İslam'a hakareti" seçimi kaybetmesine neden oldu



Sosyal medyada, Purnama'nın seçimi kaybetmesinde "İslam'a hakaretin" ve bu duruma Müslüman grupların tepkisinin büyük ölçüde etkili olduğu mesajları öne çıkarken, yerel basında, Purnama'nın, halka hizmet düşüncesine sahip Basvedan karşısında daha pragmatist olmasının seçimi kaybetmesinde rol oynadığı yorumları yapıldı.



İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve görev süresi ekim ayında dolacak Purnama'nın, Endonezya yasalarına göre yerel seçimlere katılması ve görev yapmasında engel bulunmuyordu.



Seçim mağlubiyetini kabul eden ve Basvedan'ı tebrik eden Ahok, görev süresi dolana kadar programlarını hızlandıracağını, geçiş süresinde Basvedan ve ekibine yardımcı olacaklarını açıklamıştı.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.



"Ahok", geçen yıl eylül sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu üzerine İslam'a hakaret etmekle suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.



Başsavcı Ali Mukartono perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ahok"un, Kuzey Cakarta Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldığını belirterek, "Ahok'un, Ceza Kanununun 156. maddesinde belirtildiği gibi, Endonezya halkının bir kesimine nefret veya hakaret etmekten bir yıl hapis cezasına çarptırılması talebimizi mahkemeye ilettik." açıklaması yapmıştı.



-Müslüman vali adayı Basvedan, akademisyen kimliğiyle ön plana çıkıyor



Eğitime önem veren ve kariyerinin büyük bir bölümünü akademisyen olarak geçiren Anis Raşid Basvedan,1969 yılında Cakarta'nın Kuningan ilçesinde doğdu.



Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo yönetiminde 2014-2016 arası Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini üstlenen Basvedan, 2007-2014 yılları arasında da Paramadina Üniversitesinde rektörlük görevini yürüttü. 2007 yılında bu göreve atandığında 38 yaşında olan Basvedan, ülkenin en genç rektörü ünvanına sahip oldu.



Üniversite döneminde, Endonezya'da Kültürlerarası Gelişim tarafından düzenlenen öğrenci değişim programı çerçevesinde bir yıl boyunca ABD'de öğrenim gören Basvedan, lisans eğitimini 1989-1995 yıllları arasında Endonezya'nın önde gelen eğitim kurumlarından Gadjah Mada Üniversitesi (UGM) işletme bölümünde tamamladı.



Basvedan yüksek lisansını, Washington'da Maryland Üniversitesinde uluslararası güvenlik ve ekonomi politikası, doktorasını da Chicago'da Northern Illinois Üniversitesinde siyaset bilimi üzerine yaptı.



Endonezya'da yetenekli öğrencilerin bir yıl boyunca dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim almasını öngören Endonezya Öğretim Hareketi organizasyonun da kurucusu olan Basvedan, hükümet karşıtı öğrenci ve halk protestoları sonucu 1998'de görevinden ayrılan, ülkenin 2. Devlet Başkanı Suharto'nun otoriter rejimi boyunca öğrenci hareketlerinde aktif şekilde yer aldı.



Dış Politika Dergisinin 2008 yılında "100 Dünya Kamu Aydını" listesine de giren Basvedan, 2009'da Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Genç Global Liderler", 2010'da da Japonya'nın "Dünyanın 20 Gelecek Figürü" adlı dergisinde gelecek vadeden dünya liderleri arasında gösterildi.



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