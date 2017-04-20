Endonezya'da Cakarta Valiliği Seçiminin Ardından

Endonezya'da ikinci turda başkent valiliğini kazanan Müslüman aday eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan, destekçileriyle seçim zaferini kutladı.



Baswedan, dün akşam başkent Cakarta'daki İstiklal Camisi'nde seçim zaferini kutlamak amacıyla kendini destekleyen Müslüman gruplarla bir araya geldi.



Destekçilerine hitabında, başkentte yeni bir dönemin başlayacağını belirten Baswedan, bugünün tarihi bir an olduğunu söyledi.



Cakarta'daki Müslümanların dünyaya barışçıl mesaj gönderebilmesinden dolayı minnettar olduğunu dile getiren Baswedan, kentle ilgilenmenin, herkesin sorumluluğunun bir parçası olduğunu vurguladı.



Baswedan görevi ekim ayında devralacak



Öte yandan, seçimi kaybeden mevcut vali "Ahok" lakaplı Basuki Tjahaja Purnama ise Baswedan karşısında yenilgiyi kabul ettiğini kaydederek, onu ve ekibini tebrik etti.



Ahok, ekim ayında görev süresi doluncaya kadar programlarını hızlandıracağını ve geçiş sürecinde Baswedan'a yardım edeceğini bildirdi.



İki adayın yarıştığı dün yapılan başkent valiliği seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, Ahok oyların yüzde 42,4'ünü, Baswedan ise 57,6'sını aldı.



Şubat ayında yapılan yerel seçimlerde valilik için yarışan üç adaydan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. En fazla oyu alan Anies Baswedan ve Basuki Tjahaja Purnama, ikinci turda aday olma hakkını elde etmişti.



İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Purnama'nın Endonezya yasalarına göre yerel seçimlere katılması ve görev yapmasında engel bulunmuyordu.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.



"Ahok", geçen yıl eylül sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu üzerine İslam'a hakaret etmekle suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.