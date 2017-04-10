Müge Anlı, yine zirve yaptı!

Gündüz kuşağında yayınlanan yaşam aktüel programları içinde ayrı bir yeri olan ve son üç aydır en çok haberi yapılan yaşam aktüel programı olarak dikkat çeken 'Müge Anlı İle Tatlı Sert' hakkında yazılı basına 105 haber yansıdığı belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress tarafından her ay televizyon programlarının basında çıkan haberlerinin takip edildiği araştırmaya göre, ikinci sırayı Nursel Ergin'in sunduğu 'Nursel'in Evi' adlı program 49 haberle alırken, hayata dair konuların konuşulduğu 'Zahide Yetiş'le' isimli programın ise 35 haberle üçüncü sırada yer aldığı tespit edildi.

Ülkemizde kaybolan çocukların bulunmasına katkı sağlayan içeriğiyle binlerce aileye umut olan ve ünlü ekran yüzü İnci Ertuğrul tarafından sunulan 'Kaybolan Çiçekler' ile deneyimli televizyoncu Yalçın Çakır'ın yeni kanalında sunmaya başladığı 'Yalçın Abi' isimli programların da geçen ay yazılı basında çok konuşulan programlar arasında yer aldığı belirlendi.