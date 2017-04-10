Emre'den Maç Sonu Olay Hareket!

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının ilk yarısında Emre Belözoğlu ile Galatasaraylı bazı futbolcular arasında tartışma yaşandı.



Maçın ilk yarısında yaşanan pozisyonların ardından Galatasaraylı futbolcularla tartışma yaşayan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Yasin Öztekin ile burun buruna geldi.



Sarı kırmızılı taraftarlar ise bu yaşananların ardından Emre Belözoğlu'na yoğun tepki gösterdi ve küfürlü tezahüratta bulundu.



Öte yandan 36 yaşındaki Emre Belözoğlu Galatasaray maçında orta sahada sergilediği performansıyla parmak ısırtırken, maçın son bölümlerine doğru istatistiklere yansıyan rakamlarda sarı kırmızılı takımın orta sahasına kelimenin tam anlamıyla fark attı.



Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanırken, Galatasaray orta sahasında Selçuk ve Josue ikilisinin toplamı ise sadece 3 ikili mücadele kazanabildiler.



G.SARAY'A DEV GÖNDERME! EMRE'DEN KAHKAHA...



Başakşehir – Galatasaray maçının sonunda Başakşehir kulübü, rakibine dev bir gönderme yaptı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda maç sonunda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Bu olay sonrasında Emre Belözoğlu'nun saha ortasında kahkahalar attığı görüldü.







Mücadele sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmesi açısından çok önemliydi. Başakşehir Galatasaray'ı 4-0 yenerek sarı-kırmızılılara Devler Ligi yolunda büyük darbe vurdu.