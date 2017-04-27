Emniyetteki Fetö/pdy Operasyonu - Vali Azizoğlu

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle aralarında 14'ü rütbeli toplam 174 polis açığa alındı.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olan kişilere yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelinde 10 bine yakın polisin tedbir amaçlı açığa alındığını söyledi.



Bu çerçevede Erzurum'da da polislerin açığa alındığını anlatan Azizoğlu, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde de 14'ü rütbeli, 160'ı rütbesiz olmak üzere toplam 174 polis bu sabah itibari ile açığa alınmış oldu. Onlarla ilgili müfettişlerimiz tarafından da gerekli araştırma ve soruşturma yapılacak. Suçlu olanlar gerekli cezayı alacak." dedi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı açıklamıştı.