Emniyetteki Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı ve Kastamonu'da 554 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Samsun'da 3. sınıf emniyet müdürü M.Y, 4. sınıf emniyet müdürü Ö.T. ile 3'ü emniyet amiri, 1'i başkomiser, 3'ü komiser, 13'ü yardımcı komiser, 178'i polis memuru olmak üzere 200 emniyet mensubu, açığa alındı.



Amasya'da aralarında emniyet müdürü, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 109 emniyet mensubu, Sinop'ta 10 polis memuru, Çorum'da biri komiser 81 emniyet mensubu, Kastamonu'da biri 4. sınıf emniyet müdürü, ikisi komiser, biri komiser yardımcısı 36 emniyet mensubu, Tokat'ta biri 3. sınıf emniyet müdürü, ikisi 4. sınıf emniyet müdürü, biri komiser, ikisi komiser yardımcısı 95 emniyet mensubu, Çankırı'da ise 23 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.