Emekliliği İçin Gittiği Maden Ocağı Sonu Oldu

MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Edirne'nin Keşan ilçesinde önceki gün yaşanan maden göçüğünde yaşamını yitiren 4 çocuk babası Niyazi Akçay'ın ailesi, bir hafta önce ekmek parası için evinden ayrılan işçiyi toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyor.



Küçükdoğanca köyündeki kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Niyazi Akçay'ın (46) Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca Köyü'ndeki aile evinde yas hakim.



Ağabey İsmail Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini sürdüren kardeşini toprağa vermenin ailece yasını tuttuklarını söyledi.



Bir hafta önce kardeşinin kendisini telefonla arayarak, "Abi ben Keşan'a gideceğim, beni götürür müsün?" dediğini ve aynı günün akşamı beraber yola çıktıklarını anlatan Akçay, şöyle dedi:



"Kardeşim beni arayınca ve böyle bir taleple gelince, ben de 'Götürürüm' dedim. Kardeşime, 'Gitme, buralarda bir iş bulalım' dedim. Bana, 'Madencilik mesleğim, benim emekliliğime zaten bir yıl kaldı, emekliliğimi doldururum' diye yanıt verdi, Keşan'a da bu amaçla gitmişti ama olmadı. Buralarda başka bir işlerde çalışmak istemedi. Kendi ellerimle Keşan'a, maden ocağına götürdüm, bıraktım."



Acı haberi köy muhtarı İsmail Aydın'ın iş yerine gelerek acı haberi verdiğini söyleyen ağabey Akçay, şunları dile getirdi:



"Köye geldik, sonra İstanbul'a, Adli Tıp Kurumuna gittik. Sağolsunlar burada iken Enerji Bakanlığından aradılar, yardımcı oldular, ilgilendiler. Aldık cenazemizi köye getirdik. Kardeşimizi akşam ezanından sonra karanlıkta, kendi elimizle toprağa verdik. Bu meslek baba mesleği. Rahmetli babam da madenden emekli idi. Birader de 15 yıldır kömür ocaklarında çalışıyordu. Emekliliğine 1 yıl kalmıştı. Nasip böyleymiş, emekli olamadı."



4 çocuğunu da okutuyordu



Kardeşinin eğitimlerine devam eden 4 çocuğu bulunduğunu aktaran İsmail Aydın, "Büyük kızı üniversiteye hazırlanıyor, 2 erkek oğlu lisede bir diğer oğlu da ortaokulda. Çocukları zor duruma düşürmemek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.



Edirne'nin Keşan ilçesinin Küçükdoğanca köyündeki kömür madeni ocağında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Niyazi Akçay, hayatını kaybetmişti.