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Elite World, Petersburg'a Gitti, Şimdi Avrupa Yolunda
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Elite World, Petersburg'a Gitti, Şimdi Avrupa Yolunda

Elite World Otelleri, Türkiye'de 6 otel işletiyor.

Elite World, Petersburg'a Gitti, Şimdi Avrupa Yolunda

Elite World Otelleri, Türkiye'de 6 otel işletiyor. İki oteli de yatırımda. Yurtdışına açılma kararı aldı. Petersburg'da iki otel yapacak. Birine başladı. Berlin, Münih, Viyana ve Budapeşte'ye yatırım planlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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