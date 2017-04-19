Elite World, Petersburg'a Gitti, Şimdi Avrupa Yolunda
Elite World Otelleri, Türkiye'de 6 otel işletiyor.
Elite World Otelleri, Türkiye'de 6 otel işletiyor. İki oteli de yatırımda. Yurtdışına açılma kararı aldı. Petersburg'da iki otel yapacak. Birine başladı. Berlin, Münih, Viyana ve Budapeşte'ye yatırım planlıyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Twitter'ı ayağa kaldıran Taksim'deki taşlar için İBB harekete geçti